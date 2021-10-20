Пользователи Reddit смогли победить в затяжной "битве" с облысением. Они поделились результатами, которые действительно впечатляют! Теперь эти мужчины чувствуют себя счастливо.
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран
Парню пересадили волосы
Фото reddit Chacal_EsP
Конечно, перед тем, как начать борьбу с облысением, нужно тщательно изучить этот вопрос. Но не занимайтесь самолечением, лучше обратитесь за консультацией к специалисту – трихологу!
Полезно Выпадение волос у мужчин: признаки, причины, лечение
Было – стало
Фото reddit Sufficient-Assistant
Вот и кудри!
Фото reddit mrlevizzle
Замечательный результат!
Фото reddit hemantch
Еще один пример пересадки волос
Фото reddit chewbaccanal
Вау!
Фото reddit SolutionDifficult127
До – после
Фото reddit lighteningcrashes14
Круто!
Фото reddit Hungry-Ferret-6174
4 месяца процедур – и вот результат!
Фото reddit RichDAiLLesT1
Отлично!
Фото reddit manlycoffee