Пользователи Reddit смогли победить в затяжной "битве" с облысением. Они поделились результатами, которые действительно впечатляют! Теперь эти мужчины чувствуют себя счастливо.

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Парню пересадили волосы

Фото reddit Chacal_EsP

Конечно, перед тем, как начать борьбу с облысением, нужно тщательно изучить этот вопрос. Но не занимайтесь самолечением, лучше обратитесь за консультацией к специалисту – трихологу!

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Было – стало

Фото reddit Sufficient-Assistant

Вот и кудри!

Фото reddit mrlevizzle

Замечательный результат!

Фото reddit hemantch

Еще один пример пересадки волос

Фото reddit chewbaccanal

Вау!

Фото reddit SolutionDifficult127

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

До – после

Фото reddit lighteningcrashes14

Круто!

Фото reddit Hungry-Ferret-6174

4 месяца процедур – и вот результат!

Фото reddit RichDAiLLesT1

Отлично!

Фото reddit manlycoffee