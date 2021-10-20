10 чоловіків, які успішно побороли облисіння: цікаві перевтілення

У багатьох чоловіків з роками починає випадати волосся. З цим завжди можна боротися! Якщо є достатньо бажання та коштів – можна спробувати процедури з нарощування чи пересадки волосся.

Користувачі Reddit змогли перемогти у затяжній "битві" з облисінням. Вони поділилися результатами, які справді вражають! Тепер ці чоловіки почувають себе щасливо.

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Хлопцю пересадили волосся

Фото reddit Chacal_EsP

Звісно, перед тим, як почати боротьбу з облисінням, потрібно ретельно вивчити це питання. Але не займайтеся самолікуванням, краще зверніться за консультацією до спеціаліста – трихолога!

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Було – стало

Фото reddit Sufficient-Assistant

Ось і кучері!

Фото reddit mrlevizzle

Чудовий результат!

Фото reddit hemantch

Ще один приклад пересадки волосся

Фото reddit chewbaccanal

Вау!

Фото reddit SolutionDifficult127

До – після

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Фото reddit lighteningcrashes14

Круто!

Фото reddit Hungry-Ferret-6174

4 місяці процедур – і ось результат!

Фото reddit RichDAiLLesT1

Чудово!

Фото reddit manlycoffee