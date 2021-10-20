10 чоловіків, які успішно побороли облисіння: цікаві перевтілення
Джерело:Reddit
У багатьох чоловіків з роками починає випадати волосся. З цим завжди можна боротися! Якщо є достатньо бажання та коштів – можна спробувати процедури з нарощування чи пересадки волосся.
Користувачі Reddit змогли перемогти у затяжній "битві" з облисінням. Вони поділилися результатами, які справді вражають! Тепер ці чоловіки почувають себе щасливо.
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран
Хлопцю пересадили волосся
Фото reddit Chacal_EsP
Звісно, перед тим, як почати боротьбу з облисінням, потрібно ретельно вивчити це питання. Але не займайтеся самолікуванням, краще зверніться за консультацією до спеціаліста – трихолога!
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Було – стало
Фото reddit Sufficient-Assistant
Ось і кучері!
Фото reddit mrlevizzle
Чудовий результат!
Фото reddit hemantch
Ще один приклад пересадки волосся
Фото reddit chewbaccanal
Вау!
Фото reddit SolutionDifficult127Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.
До – після
Фото reddit lighteningcrashes14
Круто!
Фото reddit Hungry-Ferret-6174
4 місяці процедур – і ось результат!
Фото reddit RichDAiLLesT1
Чудово!
Фото reddit manlycoffee