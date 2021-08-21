Романтика не має помирати у стосунках після того, як ви одружилися чи просто кілька років зустрічаєтеся. Навпаки! Робіть частіше приємні несподіванки для своїх коханих дружин чи дівчат: вони будуть на сьомому небі від щастя навіть від невеличких сюрпризів. Якщо не вистачає ідей – ось круті фотографії, які покажуть, що можна придумати.

Цікаво Італійці обирають українське: коньяки України SHABO відкрили новий експортний напрямок

"Чоловік прийшов додому із цуценятком і тортиком. Я така щаслива!"

Фото Reddit Katelyn89

"Чоловік подарував мені на 30-річчя дві пляшки вина, які закоркували в рік, коли я народилася"

Фото Reddit Tanzanite_Schierl

"Мій коханий змайстрував маленьких роботів і заховав їх по всьому дому. Завжди усміхаюся, коли на них натрапляю"

Фото Reddit BirdieAnderson

"Мій чоловік залишив на дзеркалі приємні листівочки, які мене добре підбадьорили"

Фото Reddit TitaniumReinforced

"Коханий посадив бузок біля мого офісу, бо знає, що я обожнюю його запах"

Фото Reddit Sleepy_Willow_Tree

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO.

Просто подарунок дружині у вигляді жирафа

Фото Reddit codeblue11

"Вирішив спекти млинці у вигляді сердечка для моєї дружини"

Фото Reddit enohcs

"Зробив таку скульптуру на 12-ту річницю нашого шлюбу"

Фото Reddit DaddyJMo1381

"Дружина повертається сьогодні після походу в гори. Вона думає, що буде ще прибирати вдома. Але я все зробив і приготував їй маленький сюрприз"

Фото Reddit JephriB

"Я не встигла на педикюр, тому чоловік люб’язно погодився мені його зробити"

Фото Reddit seriphae