Романтика не должна умирать в отношениях после того, как вы поженились или просто несколько лет встречаетесь. Наоборот! Делайте чаще приятные неожиданности для своих любимых жен или девушек: они будут на седьмом небе от счастья даже от небольших сюрпризов. Если не хватает идей – вот крутые фотографии, которые покажут, что можно придумать.

Интересно Итальянцы выбирают украинское: коньяки Украины SHABO открыли новое экспортное направление

"Мужчина пришел домой со щенком и тортиком. Я так счастлива!"

Фото Reddit Katelyn89

"Муж подарил мне на 30-летие две бутылки вина урожая 1991 года. Тогда я родилась"

Фото Reddit Tanzanite_Schierl

"Мой любимый смастерил маленьких роботов и спрятал их по всему дому. Всегда улыбаюсь, когда на них натыкаюсь"

Фото Reddit BirdieAnderson

"Мой муж оставил на зеркале приятные открыточки, которые меня хорошо подбодрили"

Фото Reddit TitaniumReinforced

"Любимый посадил сирень у моего офиса, потому что знает, что я обожаю его запах"

Фото Reddit Sleepy_Willow_Tree

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO.

Просто подарок жене в виде жирафа

Фото Reddit codeblue11

"Решил испечь блины в виде сердечка для моей жены"

Фото Reddit enohcs

"Сделал такую ​​скульптуру на 12-ю годовщину нашего брака"

Фото Reddit DaddyJMo1381

"Жена возвращается сегодня после похода в горы. Она думает, что будет еще убирать дома. Но я все сделал и приготовил ей маленький сюрприз"

Фото Reddit JephriB

"Я не успела на педикюр, поэтому муж любезно согласился мне его сделать"

Фото Reddit seriphae