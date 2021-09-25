Користувачі Reddit похизувалися своїми розкішними зачісками. Рідко коли можна побачити настільки довге волосся у чоловіків! Дехто витратив кілька років, щоб досягти такої довжини. Оцініть ці круті фотографії!

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Хлопець не стригся вже 5 років

Фото reddit TheSelinaMeyer

"Відрощую їх вже понад 2,5 роки"

Фото reddit ghostavuu

Вау!

Фото reddit Alesawr

Красиво!

Фото reddit bbq_beer_freedumb

Головне – ретельно доглядати за волоссям

Фото reddit Tor_Tor_Tor

Красиве волосся!

Фото reddit Anxoidx

"Вдалося зробити гарні кучері"

Фото reddit roll_for_critical

Привіт 70-тим рокам

Фото reddit Ripster99840

"Мені досить некомфортно ходити з розпущеним волоссям"

Фото reddit hiksot

"Я відрощую їх вже 4 роки"

Фото reddit Zealousideal_Code535