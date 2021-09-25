Користувачі Reddit похизувалися своїми розкішними зачісками. Рідко коли можна побачити настільки довге волосся у чоловіків! Дехто витратив кілька років, щоб досягти такої довжини. Оцініть ці круті фотографії!
Цікаво Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show
Хлопець не стригся вже 5 років
Фото reddit TheSelinaMeyer
"Відрощую їх вже понад 2,5 роки"
Фото reddit ghostavuu
Вау!
Фото reddit Alesawr
Красиво!
Фото reddit bbq_beer_freedumb
Головне – ретельно доглядати за волоссям
Фото reddit Tor_Tor_Tor
Красиве волосся!
Фото reddit Anxoidx
"Вдалося зробити гарні кучері"
Фото reddit roll_for_critical
Привіт 70-тим рокам
Фото reddit Ripster99840
"Мені досить некомфортно ходити з розпущеним волоссям"
Фото reddit hiksot
"Я відрощую їх вже 4 роки"
Фото reddit Zealousideal_Code535