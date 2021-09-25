Пользователи Reddit похвастались своими роскошными прическами. Редко когда можно увидеть столь длинные волосы у мужчин! Некоторые потратили несколько лет, чтобы достичь такой длины. Оцените эти крутые фотографии!
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Парень не стригся уже 5 лет
Фото reddit TheSelinaMeyer
"Отращивают их уже более 2,5 года"
Фото reddit ghostavuu
Вау!
Фото reddit Alesawr
Красиво!
Фото reddit bbq_beer_freedumb
Главное – тщательно ухаживать за волосами
Фото reddit Tor_Tor_Tor
Красивые волосы!
Фото reddit Anxoidx
"Удалось сделать хорошие кудри"
Фото reddit roll_for_critical
Привет 70-тым годам
Фото reddit Ripster99840
"Мне достаточно некомфортно ходить с распущенными волосами"
Фото reddit hiksot
"Я отращиваю их уже 4 года"
Фото reddit Zealousideal_Code535