10 чоловіків, які здивували усіх своїм довгим волоссям: круті фото
25 вересня 2021 , 21:19Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Чи личить чоловікам довге волосся? Герої нашої добірки доводять, що так. Хоч вони й витрачають досить багато часу, щоб доглядати за ним. Але результат цього вартує!
Користувачі Reddit похизувалися своїми розкішними зачісками. Рідко коли можна побачити настільки довге волосся у чоловіків! Дехто витратив кілька років, щоб досягти такої довжини. Оцініть ці круті фотографії!
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Вау!
Фото reddit Alesawr
Красиво!
Фото reddit bbq_beer_freedumb
Головне – ретельно доглядати за волоссям
Фото reddit Tor_Tor_Tor
Красиве волосся!
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