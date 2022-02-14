10 дівчат, які пішли в салон краси і сильно пошкодували: кумедні фото
14 лютого 2022 , 20:39Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Брови-"гіганти", "горбатий" та незрозумілий манікюр, хаотичне фарбування – дівчата поділилися найбільшими невдачами, які з ними сталися у салонах краси. І сумно, і смішно.
Можливо, у спеціалістів просто був невдалий день, тому й результат вийшов настільки невдалим. Особливо шкода жінку, яка просто хотіла підрівняти кінчики – з її волосся буквально познущалися.
Цікаво День не вдався: люди, які пошкодували, що вийшли на роботу
Криво-криво
Фото reddit bajesska
Жінка заплатила 500 доларів за таке фарбування брів. Фарби майже не залишилося
Фото reddit 450am
"Чудовий" манікюр
Фото твітер FRANA_OW
Зачіска на весілля
Фото reddit jlhodkinson
Оце так брови!
Фото reddit feganator
Ой...
Фото reddit HW_21
Жах!
Фото reddit foodz_ncats
Очікування – реальність
Фото reddit Ivey_Mom
Можливо, лак закінчився?
Фото reddit Comfortable_Dream464
"Заплатила 300 доларів. Чи плакати, чи сміятися?"
Фото reddit sn0wf1ake1