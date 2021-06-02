В інтернеті є все: 11 дивних речей, про призначення яких важко здогадатись

У світі стільки дивовижних речей, про існування яких ми й не здогадувались. Якщо вам також трапився незвичайний предмет і ви гадки не маєте, що з ним робити, ви завжди можете запитати в інтернеті - хтось точно знає відповідь.
У спільноті на Reddit під назвою "What is this thing" користувачі щодня викладають фото незвичайних речей і запитують у інших "Що це таке?". І неодмінно в інтернеті знаходиться людина, яка точно знає, що це за дивна штукована, бачила її або навіть брала до рук.
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Спробуйте здогадатись, для чого насправді використовують кожну із цих речей. Якщо вгадали все, ви просто геній!
"Частина набору столового срібла. Тут є наконечник штопора, але він недостатньо міцний, щоб його можна було використовувати як штопор."
Фото Ciecie33
Відповідь:
Цією паличкою наштрикували шматочки масла
"Паличка розсипчаста, як дрібне вугілля, але я поняття не маю, для чого вона потрібна. Використовувався тільки один кінець, і в центрі є отвір."
Фото toms1esson
Відповідь:
Це грілка для рук, ви запалюєте паличку і закриваєте футляр. Воно дає тепло, як вугілля, що тліє.
"Керамічний краб з отвором у верхній частині, в прикріпленому блюді з соломинкою. Ніяких відмітин (ймовірно, до1970-х років)."
Фото TheChosenPeeples
Відповідь:
Фарфорова крапельниця для води у формі краба. Їх використовували для чорнил.
"Міксер, масажер для спини? Ця річ вмонтована на стіні в будиночку на річці. Дві ручки обертають сім дерев'яних кульок."
Фото nate970
Відповідь:
Скоріше за все, це старовинний масажер для живота, щоб схуднути.
"Знайшла поруч з різними предметами, коли прибирала речі мого дідуся після його смерті. Кінчики абсолютно тупі."
Фото cntcat
Відповідь:
Цією річчю відрізають вершечок вареного яйця, якщо його зварено некруто.
"Знайдений в мисливській скрині, Канада. Вироблено десь між 1950-1980 роками, нижня частина з ямочками обертається, верхня синя частина схожа на дерево, вона дуже легка"
Фото room_willow
Відповідь:
Це набір для шиття. Зверху – наперсток, а всередині ньому є запасні голки, шпильки й трохи ниток. Для ремонту в поїздках.Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO
"З Португалії. Ручка – порожниста трубка. На лопатці є малюнок риби"
Фото exanimobrenda
Відповідь:
Ключ, яким раніше відкривали сардини.
"Знайшов ці металеві предмети поки шукав метал під пірсом під час відливу."
Фото PastorJames2020
Відповідь:
Це індуїстські обереги для молитви, які спеціально кидають у воду.
"На онлайн-аукціоні це описали як "тостер"
Фото crosleyxj
Відповідь:
Це сільничка і перечниця у формі тостера.
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"Це дивна маленька штука з подвійною спіраллю, зроблена з легкого металу, знайдена в технологічному кампусі Джорджії"
Фото trapp64
Відповідь:
Спіральна шпилька для волосся. Використовується для закріплення пучка на голові.
"Здається, це зробили на уроках деревообробної майстерні середньої школи в 1968 році. Що це може бути?"
Фото surrealbacon
Відповідь:
"Це вішалка для краваток. Подарунок на День батька"