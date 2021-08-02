Якщо ви в пошуку цікавого хобі – обов’язково перегляньте цю добірку для натхнення. Ви будете вражені, що можна зробити із звичайної глини, ниток і навіть простих залізячок. Круті вироби від талановитих людей – далі на Life 24!

Цікаво Ідеальна пара: SHABO Special Edition Мускатне і пана-кота

Маска, яка заворожує

Фото dimdim1

Хлопець пішов з роботи, щоб займатися творчістю. Це була його перша робота

Фото reddit Human-on-a-voyage

Як красиво!

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Світильник, який батько зробив для дочки

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Цвяхи та нитки – і ось готовий Фредді Мерк’юрі

Фото Hlantaart

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Чудовий візерунок із полімерної глини

Фото RibbonLovely

Вау! Лялька Дейнеріс

Фото Danilenko.Dolls

Стильна міні-шкатулочка

Фото uruhaitan

Це геніально!

Фото demo8667

Цікаво Кондитерка перетворює героїв з мультиків у гарячих мачо: круті тортики

Ця малина зроблена із полімерної глини!

Фото Elvina.Brestel