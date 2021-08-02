Если вы в поиске интересного хобби – обязательно посмотрите эту подборку для вдохновения. Вы будете поражены, что можно сделать из обычной глины, ниток и даже простых железок. Крутые изделия от талантливых людей – дальше на Life 24!

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Маска, которая завораживает

Фото dimdim1

Парень ушел с работы, чтобы заниматься творчеством. Это была его первая работа

Фото reddit Human-on-a-voyage

Как красиво!

Фото reddit CindyTheLionAuz

Светильник, который отец сделал для дочери

Фото reddit Buy_The-Ticket

Гвозди и нити – и вот готов Фредди Меркьюри

Фото Hlantaart

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Замечательный узор из полимерной глины

Фото RibbonLovely

Вау! Кукла Дейнерис

Фото Danilenko.Dolls

Стильная мини-шкатулочка

Фото uruhaitan

Это гениально!

Фото demo8667

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Эта малина сделана из полимерной глины!

Фото Elvina.Brestel