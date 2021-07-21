Кондитер Аманда помогает взглянуть на героев известных мультиков под совсем другим углом. Знаете, возможно, если бы Шрек, Губка Боб или крысенок с "Рататуя" снимались в любовных мелодрамах, они так бы и выглядели: стальные мышцы, страстный взгляд и "железный" пресс. Необычная идея, что тут сказать! Больше сладких работ вы можете увидеть в инстаграме Аманды: на нее уже подписались более 20 тысяч людей!
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