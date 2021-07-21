Кондитерка Аманда допомагає поглянути на героїв відомих мультиків під зовсім іншим кутом. Знаєте, можливо, якби Шрек, Губка Боб чи щурик із "Рататуя" знімалися у любовних мелодрамах, вони так би й виглядали: сталеві м’язи, пристрасний погляд та "залізний" прес. Незвична ідея, що тут сказати! Більше солодких робіт ви можете побачити в інстаграмі Аманди: на неї вже підписалися понад 20 тисяч людей!

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А ось і сама Аманда!

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Ой!

Так, це щурик із мультику "Рататуй"

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