10+ випадків, коли хлопці відростили довге волосся і здивували усіх: фото

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Джерело:

Reddit

Хто сказав, що довге волосся може бути лише у жінок? Ці хлопці явно так не вважали. Вони просто "плюнули" на усі стереотипи і відростили собі шикарні зачіски, які здивують кожного.

Герої нашої добірки не стригли своє волосся вже кілька років. Погодьтеся – їм явно підходить така зачіска. Хтозна, а може й вашому коханому пора забути про перукарні і барбершопи на якийсь час?

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Ого!

Фото Instagram soyrodoreyna

"Їх все складніше доглядати"

Фото Reddit Vyath

Це його природний колір волосся. Буває ж таке!

Фото Reddit drums51267

Хлопець не стрижеться вже 5 років

Фото Reddit TheSelinaMeyer

Красива гривка

Фото Reddit MuhammedBen

Чудове волосся!

Фото Reddit nodnarb88

Вау!

Фото Reddit emiasis

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Круто!

Фото Reddit spongebobsSquareCock

"Трішки підстриг волосся після 4 років вирощування"

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Як вам така зачіска?

Фото Reddit jehnj

Нічого собі! Який колір!

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