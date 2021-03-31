10+ випадків, коли хлопці відростили довге волосся і здивували усіх: фото

Джерело:Reddit
Хто сказав, що довге волосся може бути лише у жінок? Ці хлопці явно так не вважали. Вони просто "плюнули" на усі стереотипи і відростили собі шикарні зачіски, які здивують кожного.
Герої нашої добірки не стригли своє волосся вже кілька років. Погодьтеся – їм явно підходить така зачіска. Хтозна, а може й вашому коханому пора забути про перукарні і барбершопи на якийсь час?
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