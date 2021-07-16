10 фотографій, які переконають вас, що сивина – це красиво
Джерело:Reddit
Сивий колір волосся несправедливо вважають другосортним. Не варто вірити цим стереотипам. Подивіться на цих красунь та красенів: хіба сивина не прекрасна?
Ці жінки та чоловіки спершу дуже комплексували через власне волосся. Вони постійно фарбували його, намагалися всіляко приховати сивину та, зрештою, зупинилися.
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І це було найкраще рішення у їхньому житті! Адже вони прийняли свою особливість і перестали переживати. Зараз – це щасливі люди, які показують усьому світу, що сивина – це дуже красиво!
Просто розкішно!
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Сивина додає певний шарм
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Сивина і чарівна усмішка – це любов
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Ось, як виглядає сивина на юній дівчині
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Вау!
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Вся сім’я з роками почала сивіти
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Гарно виглядає!
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Ну це взагалі бомба!
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Колір ідеально пасує цій леді!
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Цікава родзинка!
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