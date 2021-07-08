Користувачі з цієї добірки також вирішили зафіксувати своє "до" і "після". Ці фото доводять, як сильно може звичайне прибирання змінити річ чи будинок, один похід до грумера – домашнього улюбленця, а маленька операція – людину. 

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Будинок до сезону дощів – і після них

Фото Reddit TheAlderStreetKids

Виявляється, тут стільки простору!

Фото Reddit WhyDoiLiveHerefrfr

До і після того, як спиляли дерева перед вікном

Фото Reddit berchielli

"З усього пуху, який з нього зістригли, ми можемо ще одного кролика зробити"

Фото Reddit thejealousone

Реконструкція машини 1972 року

Фото Imgur Henness

Дівчина схудла на 85 кілограмів за 3 роки

Фото Reddit jennesee2133

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Одне задоволення дивитися на таке чисте взуття 

Фото Reddit Youdontknowmedawg

Дворик став виглядати набагато затишніше

Фото Reddit Kief3r

Ніби зовсім інша кухня 

Фото Reddit ArcticSploosh

Одна операція, а яка різниця у зовнішності 

Фото Reddit curiousvoid

За рослинкою лише потрібен був догляд

Фото Reddit Devvyfromthebrock

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"Я зовсім не сумую за помаранчевим!"

Фото Reddit bumblebee22xx

 