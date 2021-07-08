Користувачі з цієї добірки також вирішили зафіксувати своє "до" і "після". Ці фото доводять, як сильно може звичайне прибирання змінити річ чи будинок, один похід до грумера – домашнього улюбленця, а маленька операція – людину.
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Будинок до сезону дощів – і після них
Фото Reddit TheAlderStreetKids
Виявляється, тут стільки простору!
Фото Reddit WhyDoiLiveHerefrfr
До і після того, як спиляли дерева перед вікном
Фото Reddit berchielli
"З усього пуху, який з нього зістригли, ми можемо ще одного кролика зробити"
Фото Reddit thejealousone
Реконструкція машини 1972 року
Фото Imgur Henness
Дівчина схудла на 85 кілограмів за 3 роки
Фото Reddit jennesee2133
До теми У 42 виглядає на 18: фанати не вірять, що у тіктокерки є дорослий син
Одне задоволення дивитися на таке чисте взуття
Фото Reddit Youdontknowmedawg
Дворик став виглядати набагато затишніше
Фото Reddit Kief3r
Ніби зовсім інша кухня
Фото Reddit ArcticSploosh
Одна операція, а яка різниця у зовнішності
Фото Reddit curiousvoid
За рослинкою лише потрібен був догляд
Фото Reddit Devvyfromthebrock
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"Я зовсім не сумую за помаранчевим!"
Фото Reddit bumblebee22xx