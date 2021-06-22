У тіктокерки з Торонто під ніком jenneelicious вже понад 70 тисяч підписників, і лише зараз вона розкрила свій вік, у який важко повірити. У свої 42 роки жінка виглядає просто приголомшливо – завдяки стрункій фігурі та яскравій зовнішності її легко можна сплутати зі звичайною студенткою.

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Дженні взяла участь у флешмобі жінок, які рано народили. Вона розповіла, що вперше вона стала мамою ще у 18 років, тому нічого дивного, що старшому сину вже 24 роки. На відео хлопець стоїть поруч з матусею і виглядає значно вищим за неї зростом. Він скоріше нагадує її бойфренда чи брата, аніж рідного сина.

В коментарях її часто сприймали як сестру хлопця, а не його мати. Дехто навіть думав, що молодик старший за жінку, адже поруч з ним вона виглядає такою мініатюрною. Тому їй довелось розкрити цей секрет в одному з відео і по-справжньому здивувати своїх фанатів.

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Наступне відео Дженні присвятила своєму Дню народження, коли їй саме виповнилось 42, чим повністю розвіяла сумніви своїх підписників. Проте на вулиці дорослого сина і таку молоду на вигляд мати і досі часто сприймають як пару.

Дженні зізнається, що за таку розкішну зовнішність вона має дякувати своїм генам, адже її предки походять в Південної Америки. Не останню роль грає і догляд за собою, а також – молодіжний стиль в одязі. Жінка часто одягає короткі обтягуючі сукні, шорти, яскраві топи та полюбляє відкрите декольте. Додайте трендовий макіяж та розкішну шевелюру – і ніхто не скаже, що їй вже 42 роки!

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