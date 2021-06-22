У тиктокеркши из Торонто под ником jenneelicious уже более 70 тысяч подписчиков, и только сейчас она раскрыла свой возраст, в который трудно поверить. В свои 42 года женщина выглядит просто потрясающе – благодаря стройной фигуре и яркой внешности ее легко можно спутать с обычной студенткой.

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Дженни приняла участие в флешмобе женщин, которые рано родили. Она рассказала, что впервые она стала мамой еще в 18 лет , поэтому ничего удивительного, что старшему сыну уже 24 года. На видео парень стоит рядом с мамой и выглядит значительно выше нее ростом. Он скорее напоминает ее бойфренда или брата, чем родного сына.

В комментариях ее часто воспринимали как сестру парня, а не его мать. Некоторые даже думал, что молодой человек старше женщины, ведь рядом с ним она выглядит такой миниатюрной. Поэтому ей пришлось раскрыть этот секрет в одном из видео и по-настоящему удивить своих фанатов.

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Следующее видео Дженни посвятила своему Дню рождения, когда ей как раз исполнилось 42, чем полностью развеяла сомнения своих подписчиков. Но на улице взрослого сына и такую молодую виду мать и до сих пор часто воспринимают как пару.

Дженни признается, что за такую роскошную внешность она должна сказать спасибо своим генам , ведь ее предки – Южной Америки. Не последнюю роль играет и уход за собой, а также – молодежный стиль в одежде. Женщина часто надевает короткие обтягивающие платья, шорты, яркие топы и любит открытое декольте. Добавьте трендовый макияж и роскошную шевелюру – и никто не скажет, что ей уже 42 года!