Пользователи из этой подборки также решили зафиксировать свое "до" и "после". Эти фото доказывают, как сильно может обычная уборка изменить вещь или дом, один поход к грумеру – домашнего любимца, а маленькая операция – человека.
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Дом до сезона дождей – и после них
Фото Reddit TheAlderStreetKids
Оказывается, здесь столько пространства!
Фото Reddit WhyDoiLiveHerefrfr
До и после того, как спилили деревья перед окном
Фото Reddit berchielli
"Из всего пуха, который с него состригли, мы можем еще одного кролика сделать"
Фото Reddit thejealousone
Реконструкция машины 1972 года
Фото Imgur Henness
Девушка похудела на 85 килограммов за 3 года
Фото Reddit jennesee2133
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Одно удовольствие смотреть на такую чистую обувь
Фото Reddit Youdontknowmedawg
Дворик стал выглядеть гораздо уютнее
Фото Reddit Kief3r
Будто совсем другая кухня
Фото Reddit ArcticSploosh
Одна операция, а какая разница во внешности
Фото Reddit curiousvoid
За растением всего лишь нужен был уход
Фото Reddit Devvyfromthebrock
Интересно 12 необычных товаров, в которых дизайнеры проявили весь свой креатив
"Я совсем не скучаю по оранжевому!"
Фото Reddit bumblebee22xx