Пользователи из этой подборки также решили зафиксировать свое "до" и "после". Эти фото доказывают, как сильно может обычная уборка изменить вещь или дом, один поход к грумеру – домашнего любимца, а маленькая операция – человека. 

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Дом до сезона дождей – и после них

Фото Reddit TheAlderStreetKids

Оказывается, здесь столько пространства!

Фото Reddit WhyDoiLiveHerefrfr

До и после того, как спилили деревья перед окном

Фото Reddit berchielli

"Из всего пуха, который с него состригли, мы можем еще одного кролика сделать"

Фото Reddit thejealousone

Реконструкция машины 1972 года

Фото Imgur Henness

Девушка похудела на 85 килограммов за 3 года

Фото Reddit jennesee2133

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Одно удовольствие смотреть на такую чистую обувь 

Фото Reddit Youdontknowmedawg

Дворик стал выглядеть гораздо уютнее

Фото Reddit Kief3r

Будто совсем другая кухня 

Фото Reddit ArcticSploosh

Одна операция, а какая разница во внешности 

Фото Reddit curiousvoid

За растением всего лишь нужен был уход

Фото Reddit Devvyfromthebrock

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"Я совсем не скучаю по оранжевому!"

Фото Reddit bumblebee22xx

 