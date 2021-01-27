Хобі для двох: 10 веселих занять, які допоможуть парі зблизитись

Навіть якщо у вас різні інтереси, є заняття, які вам цікаво буде спробувати разом. Спільне хобі допоможе краще пізнати один одного парі, яка тільки почала свої зустрічатись, та урізноманітнить стосунки закоханих, які вже не перший рік разом.

Джерело: 24 канал

Спільне хобі змусить вас по-новому подивитись на свого партнера та навіть внести іскру у стосунки, які зав'язли у рутині. Спробуйте одне із занять, які ми пропонуємо у нашому списку, та насолодіться компанією один одного.

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Піти на танці

Танці – це особливий чуттєвий вид зв'язку, близький фізичний контакт та море нових емоцій. Спробуйте пристрасне танго, бачата чи сальсу. Жоден з вас не вміє танцювати? Тим краще: ви обоє почуватиметесь у рівних умовах. Не сприймайте це як серйозне завдання, просто насолоджуйтесь новими для вас обох умовами, кумедними ситуаціями та успіхами один одного.

Це шанс для вас стати ближчими фізично та емоційно / Фото Pexels

Вивчати нову мову

Це водночас складне і неймовірно цікаве завдання. Ви зможете разом зануритись у нову для вас культуру: дивіться фільми та відео з субтитрами, вивчайте нові слова та практикуйте усне мовлення, обговорюючи цікаві теми. Вам не буде незручно один перед одним, адже ви однаково погано знаєте цю мову.

Зайнятись спортом

Разом виходити на ранкову пробіжку, ходити у зал чи басейн, кататись на скейті – це завжди потужний заряд енергії та мотивації. Складніше пропустити заняття, якщо під боком людина, яка теж займається, еге ж? Не ставте собі за мету побити рекорди чи накачати прес, поставтесь до цього як до спільної розваги.

Спорт – це хороший варіант для зближення / Фото Pexels

Вести разом блог

Спробуйте разом знімати кумедні відео у тік-ток чи робити оригінальні фото в інстаграм. Це веселе заняття відкриє зовсім іншу, креативну сторону вашого партнера. Навіть якщо блог не стане вашим постійним заняттям, проте точно буде для вас обох цікавим досвідом.

Пориньте у новий жанр фільмів

Напевно, перегляд фільмів – найбільш розповсюджене заняття для сучасної пари. Проте спробуйте поставитись до фільмів не як до лінивої розваги: оберіть жанр, про який ви нічого не знаєте і візьміться його досліджувати. Досить цікаво розширювати кругозір та разом поринати у, до прикладу, артхаусне кіно, читати розбори фільмів, вивчати нову термінологію, обговорювати це зі своєю другою половинкою.

Вивчайте світ кіно разом / Фото Pexels

Ходити в походи

Варто перевірити один одного у незвичних умовах – і походи це найкраща річ для цього. Збирайте рюкзаки, плануйте маршрут на кілька днів і виходьте зі своєї зони комфорти. Ви зможете разом дослідити нову місцевість, насолодитись красою природи і, звісно ж, подолати труднощі у вигляді розпалювання багаття, приготування їжі на вогнищі, розкладання намету та пошуку води. Зате потім ви згадуватимете це все з усмішкою!

Походи у гори – це справжня перевірка на міцність для пари / Фото Pexels

Збирайте пазли

Може здатись, що це трохи старомодне заняття, проте пазли ніколи не втрачали своєї актуальності. Проведіть разом спокійний вечір за цим медитативним заняттям у компанії коханої людини та келиха улюбленого вина. Збирання великих складних пазлів не тільки змушує мозок краще працювати, а й чудово об'єднує.

Грати у комп'ютерні ігри

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Це хороший спосіб розрядитись після роботи та дати волю своїм емоціям. Шукайте цікаві парні ігри на ваш смак та влаштовуйте домашні змагання. Не переживайте, що такі ігри можуть зробити з вас суперників: це тільки додасть перчинки у ваші стосунки та змусить переживати нові емоції.

Ігри стануть чудовою домашньою розвагою / Фото Pexels

Читайте одні книги

Домовтеся прочитати одну книгу за певний проміжок часу та обговорюйте разом сюжет, переживайте за героїв, припускайте, чим може закінчитись історія. Це хороший спосіб знайти нові теми для розмов та дізнатись про погляди партнера на різні ситуації.

Присвятіть час спільному читанню книг / Фото Pexels

Або ж читайте один одного увечері вголос. Дозвольте партнеру самому визначати темп, інтонації та акценти у тексті – і це перетвориться на дуже інтимне та затишне для вас обох заняття.

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Приготувати щось разом

Нехай звичайна вечеря перетвориться на романтичну пригоду для вас обох. Нарядіться в оригінальні фартухи та приготуйте якусь незнайому для вас обох страву з кухні народів світу. Або ж влаштуйте змагання: хто швидше приготує вашу улюблену страву. У будь-якому разі не засмучуйтесь, якщо щось не вийде. Сприймайте це як веселу розвагу та дайте волю своїй фантазії.