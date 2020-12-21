Естетичні та пружні сідниці – це не так складно, як здається. Перед вами перелік вправ із йоги, які чудово прокачають найкрасивішу частину тіла. Такі тренування можна проводити вдома.

Вправи розраховані на координацію та гнучкість. Вам доведеться напружувати тіло, щоб повністю все виконувати. Це чудово навантажить м’язи ніг та сідниць. Тож поїхали робити їх красивішими разом із Life 24.

До теми Як схуднути у стегнах: 3 легкі вправи від американської фітнес-тренерки

Вправа №1

Стартова позиція. Потрібно лягти спиною на підлогу, зігнути коліна та спертися стопами об коврик. Відірвіть таз від підлоги. Це має сформувати уявну лінію від плеч до коліна. Тепер зігніть одну із ніг.

Стартова позиція вправи №1 / Скріншот Livinleggings

Що робити. Починайте повільно опускати бедра та сідниці до підлоги. Після цього – підіймайте їх до початкової точки. Ви відчуєте, як одразу почнуть напружуватися м’язи, які задіяні у вправі. Не забувайте правильно дихати: коли опускаєтеся – вдихаєте, піднімаєтеся – видихаєте.

Кількість. 8 разів для кожної ноги

Вправа №2

Стартова позиція. Глибоко присядьте. Спробуйте ліктями торкнутися до колін. Важливо, щоб в цей момент спина була випрямленою.

Стартова позиція вправи №2 / скріншот livinleggings

Що робити. Починайте повільно підніматися, але не випрямляйтеся повністю. Після цього опускайтеся вниз. Все робіть плавно та без різких рухів. Старайтеся стежити, щоб п’ятки не відривалися від підлоги.

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Кількість. 8-10 присідань

Вправа №3

Стартова позиція. Вона дещо екстравагантна – це поза у вигляді собаки. Станьте на карачки, підніміть максимально вверх ваш таз. Постарайтеся зробити так, щоб спина була рівною, а плечі розтягнуті по боках.

Стартова позиція вправи №3 / Скріншот livinleggings

Що робити. Зігніть ногу та починайте робити уявні круги стегном. Ця вправа вимагає серйозної координації, тому виконуйте її дуже акуратно. Спершу потренуйтеся ставати в таку позицію. І постарайтеся, щоб вам було зручно.

Кількість. 4 кола вперед та назад для обох ніг.

Вправа №4

Стартова позиція. Знову-таки станьте на карачки та випряміть вашу спину і руки.

Стартова позиція вправи №4 / Скріншот livinleggings

Що робити. Поступово підіймайте стегно, щоб воно було паралельним до підлоги. Після цього опускайте його вниз, але не до кінця. Повторюйте ці рухи. Для кращого ефекту напружуйте м’язи сідниць. У відео, яке буде в кінці матеріалу, показали складнішу версію цієї вправи, яка вимагає виняткової гнучкості. Перегляньте та спробуйте відтворити складніший варіант, якщо цю версію ви виконуєте без проблем.

Кількість. Для початку – 4 рази на кожну ногу.

Вправа №5

Стартова позиція. Цю вправу бажано не виконувати без достатнього відчуття координації. Якщо є бажання спробувати – візьміть опору, щоб триматися за неї.

Стартова позиція вправи №5 / Скріншот livinleggings

Що робити. Починаєте присідати на одній нозі. В цей момент вільну ногу навхрест ховаєте за опорну. Піднімайтеся та виконайте цей елемент ще три рази. Складніша версія цієї вправи, яка представлена у відео, підійде, якщо у вас хороша координація та здорові коліна.

Кількість. По 4 присідання на кожну ногу.