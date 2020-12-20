Знаменита американська фітнес-експертка Трейсі Андерсон поділилася 3 простими вправами, які допоможуть зробити ваші стегна стрункішими. Вони займуть не більше 5 хвилин часу.

Таке коротке тренування забере так звані «жирові пастки» на стегнах, які є навіть у струнких людей. Виконуйте вправи щодня на вашому ліжку – і ви будете задоволені результатом.

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Вправа №1

Що тренуємо. Передню частину стегон, прес.

Вправа №1 тренує передню частину стегон / Фото Ad.me

Що робимо. Лягаємо на ліжко, руки кладемо уздовж тіла. Піднімаємо обидві ноги так, що вони створили прямий кут. Важливо, щоб в цей момент коліна були зімкнутими, а ступні тягнулися вверх. Далі згинаємо то ліву, то праву ногу та вертаємо їх у початкову позицію. Ви відчуєте, як працюватиме передня частина стегон.

Кількість. 10 повторів для обох ніг.

Приклад вправи №1 / Фото Ad.me

Вправа №2

Що тренуємо. Задню і передню частину стегон, прес.

Вправа №2 тренує передню та задню частину стегон / Фото Ad.me

Що робимо. Перша частина. Початкова позиція: лежимо на спині, піднімаємо ноги, тримаємо коліна зімкнутими, а ступні мають тягнутися максимально до себе. Починаємо по черзі згинати ноги, щоб п’ятками торкнутися до сідниць.

Кількість. 10 разів на кожну ногу.

Приклад вправи №2, перша частина / Фото Ad.me

Що робимо. Друга частина. Знову на спині, піднімаємо ноги та трішки їх згинаємо. В такій позиції починаємо змахувати обома ногами, щоб сідниці «відривалися» від ліжка. В цьому випадку працюватиме задня частина стегон.

Кількість. 20 разів.

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Приклад вправи №2, друга частина / Фото Ad.me

Вправа №3

Що тренуємо. Верхня частина ніг, прес, сідниці.

Вправа №3 тренує верхню частину ніг / Фото Ad.me

Що робимо. Лежимо на спині, підіймаємо ноги та схрещуємо їх, щоб права була зверху. В такій позиції згинаємо коліна та розгинаємо.

Кількість. 20 разів (10 раз, коли права нога зверху, 10 – коли ліва).

Як виконувати вправу №3 / Фото Ad.me