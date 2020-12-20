Знаменитый американский тренер по фитнесу Трейси Андерсон поделилась 3 простыми упражнениями, которые помогут сделать ваши бедра стройнее. Они займут не более 5 минут времени.

Короткая тренировка уберет так называемые «жировые ловушки» на бедрах, которые есть даже у стройных людей. Занимайтесь ежедневно на вашей кровати – и вы будете довольны результатом.

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Упражнение №1

Что тренируем. Переднюю часть бедер, пресс.

Упражнение №1 тренирует переднюю часть бедра / Фото Ad.me

Что делаем. Ложимся на кровать, руки кладем вдоль тела. Поднимаем обе ноги, создавая прямой угол. Важно, чтобы в этот момент колени были сомкнутыми, а ступни тянулись вверх. Далее сгибаем то левую, то правую ногу и возвращаем их в исходное положение. Вы почувствуете, как у вас будет работать передняя часть бедер.

Количество. 10 повторов для обеих ног.

Пример упражнения №1 / Фото Ad.me

Упражнение №2

Что тренируем. Заднюю и переднюю часть бедер, пресс.

Упражнение №2 тренирует переднюю и заднюю часть бедра / Фото Ad.me

Что делаем. Первая часть. Начальная позиция: лежим на спине, поднимаем ноги, держим колени сомкнутыми, а ступни должны тянуться максимально к себе. Начинаем поочередно сгибать ноги, чтобы пятками коснуться ягодиц.

Количество. 10 раз на каждую ногу.

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Пример упражнения №2, первая часть / Фото Ad.me

Что делаем. Вторая часть. Опять на спине, поднимаем ноги и немного их сгибаем. В такой позиции начинаем смахивать обеими ногами, чтобы ягодицы «отрывались» от кровати. В этом случае будет работать задняя часть бедер.

Количество. 20 раз.

Пример упражнения №2, вторая часть / Фото Ad.me

Упражнение №3

Что тренируем. Верхняя часть ног, пресс, ягодицы.

Упражнение №3 тренирует верхнюю часть ног / Фото Ad.me

Что делаем. Лежим на спине, поднимаем ноги и скрещиваем их, чтобы правая была сверху. В такой позиции сгибаем колени и разгибаем.

Количество. 20 раз (10 раз, когда правая нога сверху, 10 – когда левая).

Як виконувати вправу №3 / Фото Ad.me