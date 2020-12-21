Эстетические и упругие ягодицы – это не так сложно, как кажется. Перед вами перечень упражнений по йоге, которые прекрасно прокачают самую красивую часть тела. Такие тренировки можно проводить дома.

Упражнения рассчитаны на координацию и гибкость. Вам придется напрягать тело, чтобы полностью выполнять упражнение. Это прекрасно нагрузит мышцы ног и ягодиц. Поэтому поехали делать их красивее вместе с Life 24.

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Упражнение №1

Стартовая позиция. Нужно лечь спиной на пол, согнуть колени и опереться стопами об коврик. Оторвите таз от пола. Это должно сформировать воображаемую линию от плеч до колена. Теперь согните одну из ног.

Стартовая позиция упражнения №1 / Скриншот Livinleggings

Что делать. Начинайте медленно опускать бедра и ягодицы к полу. После этого – поднимайте их к исходной точке. Вы почувствуете, как сразу начнут напрягаться мышцы, которые задействованы в упражнении. Не забывайте правильно дышать: когда опускаетесь – вдыхаете, поднимаетесь – выдыхаете.

Количество. 8 раз для каждой ноги

Упражнение №2

Стартовая позиция. Глубоко присядьте. Попробуйте локтями коснуться коленей. Важно, чтобы в этот момент спина была выпрямлена.

Стартовая позиция упражнения №2 / Скриншот Livinleggings

Что делать. Начинайте медленно подниматься, но не выпрямляйтесь полностью. После этого опускайтесь вниз. Все делайте плавно и без резких движений. Старайтесь следить, чтобы пятки не отрывались от пола.

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Количество. 8-10 приседаний

Упражнение №3

Стартовая позиция. Она немного экстравагантная – это поза собаки. Встаньте на четвереньки, поднимите максимально вверх ваш таз. Постарайтесь сделать так, чтобы спина была ровной, а плечи растянуты по бокам.

Стартовая позиция упражнения №3 / Скриншот Livinleggings

Что делать. Согните ногу и начинайте делать мнимые круги бедром. Это упражнение требует серьезной координации, поэтому выполняйте его очень аккуратно. Сначала потренируйтесь становиться в такую ​​позицию. И постарайтесь, чтобы вам было удобно.

Количество. 4 круга вперед и назад для обеих ног.

Упражнение №4

Стартовая позиция. Опять же встаньте на четвереньки и выпрямите вашу спину и руки.

Стартовая позиция упражнения №4 / Скриншот Livinleggings

Что делать. Постепенно поднимайте бедро, чтобы оно было параллельно полу. После этого опускайте его вниз, но не до конца. Повторяйте эти движения. Для лучшего эффекта напрягайте мышцы ягодиц. В видео, которое будет в конце материала, показали сложную версию этого упражнения, которая требует исключительной гибкости. Смотрите и попробуйте воспроизвести сложный вариант, если эту версию вы выполняете без проблем.

Количество. Для начала – 4 раза на каждую ногу.

Упражнение №5

Стартовая позиция. Это упражнение желательно не выполнять без достаточно хорошей координации. Если есть желание попробовать – возьмите опору, чтобы держаться за нее.

Стартовая позиция упражнения №5 / Скриншот Livinleggings

Что делать. Начинаете приседать на одной ноге. В этот момент свободную ногу накрест прячете за опорную. Поднимайтесь и выполните этот элемент еще три раза. Сложная версия этого упражнения, которая представлена ​​в видео, подойдет, если у вас хорошая координация и здоровые колени.

Количество. По 4 приседания на каждую ногу.