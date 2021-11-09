Перед вами добірка найбільш незвичних іграшок, які користувачі Reddit бачили у своєму житті. Хтозна, можливо автори спеціально задумували саме такий дизайн. Якщо так, то дехто з них точно дуже схибив. Хоч, звісно, це справа смаку.
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран
Старий-добрий Більбо щось "прихворів"
Фото reddit socialcircleguy
Голова Супермена на автомобілі
Фото reddit alexlovely895
Дивна форма...
Фото reddit anxioustofu
Що з оченятами?
Фото reddit ClassyLion
Погляд у слоника, звісно, "чарівний"
Фото reddit unic0rn_scrapple
Цікава іграшка для ванни
Фото reddit anxiousoceancreature
Зваблива версія Сквідварда із "Губки Боба". Красиво ж!
Фото reddit Cherno-alpha01
Щось моторошно...
Фото reddit rocklover1999
Ого. Це для дітей?
Фото reddit Kredstarr2020
Хоч це дивно, але круто. Кіберверсія з героями "Шрека"!
Фото reddit Gerp25