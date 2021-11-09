Перед вами подборка самых необычных игрушек, которые пользователи Reddit видели в своей жизни. Кто знает, возможно авторы специально хотели сделать именно такой дизайн. Если это правда, то некоторые из них точно серьезно ошиблись. Хотя, конечно же, это все дело вкуса.
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран
Старый добрый Бильбо что-то "приболел"
Фото reddit socialcircleguy
Глава Супермена на автомобиле
Фото reddit alexlovely895
Странная форма...
Фото reddit anxioustofu
Что с глазками?
Фото reddit ClassyLion
Взгляд у слоника, конечно, "волшебный"
Фото reddit unic0rn_scrapple
Интересная игрушка для ванны
Фото reddit anxiousoceancreature
Соблазнительная версия Сквидварда из "Губки Боба". Красиво же!
Фото reddit Cherno-alpha01
Что-то жутко...
Фото reddit rocklover1999
Ого. Это для детей?
Фото reddit Kredstarr2020
Хоть это странно, но круто. Киберверсия с героями "Шрека".
Фото reddit Gerp25