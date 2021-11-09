10 іграшок для дітей з дуже невдалим дизайном: кумедна добірка

Виробники цих товарів хотіли здивувати дітей оригінальною та нестандартною іграшкою. Але-от з дизайном вони точно перемудрували: все виглядає трішки дивно, а подекуди й моторошно!

Перед вами добірка найбільш незвичних іграшок, які користувачі Reddit бачили у своєму житті. Хтозна, можливо автори спеціально задумували саме такий дизайн. Якщо так, то дехто з них точно дуже схибив. Хоч, звісно, це справа смаку.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Старий-добрий Більбо щось "прихворів"

Фото reddit socialcircleguy

Голова Супермена на автомобілі

Фото reddit alexlovely895

Дивна форма...

Фото reddit anxioustofu

Що з оченятами?

Фото reddit ClassyLion

Погляд у слоника, звісно, "чарівний"

Фото reddit unic0rn_scrapple

Цікава іграшка для ванни

Фото reddit anxiousoceancreature

Зваблива версія Сквідварда із "Губки Боба". Красиво ж!

Фото reddit Cherno-alpha01

Щось моторошно...

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в

Фото reddit rocklover1999

Ого. Це для дітей?

Фото reddit Kredstarr2020

Хоч це дивно, але круто. Кіберверсія з героями "Шрека"!

Фото reddit Gerp25