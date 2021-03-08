Як би ви не намагались уникати деяких неприємних думок, рано чи пізно їх доведеться прийняти, щоб зрештою, життя стало простішим. До когось це приходить з досвідом і помилками, ми ж пропонуємо дізнатись про них заздалегідь.

Людей часто тривожать думки про те, що про них думаю інші, як досягнути бажаного, де шукати своє місце. Правда буває жорсткою, проте саме вона допоможе ставитись простіше до деяких речей і нарешті видихнути. Ось 10 важливих життєвих істин, які варто прийняти кожному. Можливо, щось із цього вже спадало вам на думку?

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Багато працювати – не те саме, що бути продуктивним

Продуктивна людина не намагається завантажити себе якомога більшою кількістю справ, аби створити видимість зайнятості. Вона вміє розставляти пріоритети, робити менше, але якісніше і звертати увагу на ті справи, які дійсно ведуть до мети. Придивіться, можливо, ви могли б викреслити дещо із ваших щоденних занять і звільнити час для рідних і турботи про себе.

Зайнятість – це ще не продуктивність / Фото freepik

Неможливо подобатись усім

Як би нам цього не хотілось. На світі стільки світоглядів й думок, скільки й людей. Тому не варто намагатись вгодити кожній людині, що трапляється на вашому шляху, підлаштовуватись під неї та змінюватись. Натомість шукайте опору в собі, розвивайте свою індивідуальність та особисті кордони.

Талант – це ще не все

Мало народитись геніальною людиною з надзвичайними схильностями до музики, підприємництва чи математики. Потрібно ще й наполегливо й регулярно у собі цей талант розвивати, працювати над ним. Скільки у світі "невизнаних геніїв", які чекали того самого просвітління та натхнення? Не повторюйте їх долю, а беріть все у свої руки.

Розвивайте свої таланти / Фото Pexels

У світі все занадто швидко змінюється

Те, що сьогодні було на піку популярності, може опинитись на дні. Вчора ви ще були експертом у своїй галузі, а сьогодні вже з'явились нові обличчя та методики, які збивають з пантелику. Чим раніше ви це приймете, тим простіше буде пристосовуватись і не переживати стрес через спротив.

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Люди змінюються

Озирніться на кілька років тому: ви вже зовсім не та людина, якою були раніше. Ви знаходите нові знайомства, набуваєте нового досвіду, переживаєте нові емоції. І все це формує нову людину. Для когось ця істина буде приємним відкриттям, а для когось – поштовхом замислитись, яким він був раніше і що в ньому змінилось.

Деякі люди залишаються лише у наших спогадах / Фото Pexels

Це до речі, стосується й інших. З часом наші шляхи з іншими людьми можуть розходитись з тої причини: ми вже не такі, якими були у 16 років.

Ніхто не зобов'язаний тебе любити

Боляче, але факт. Єдина людина, яка з тобою від початку і до кінця – ти сама. Лише ми самі знаємо, що нам дійсно потрібно і можемо по-справжньому себе пробачати. Тому так важливо мати гармонійні стосунки з собою, вміти себе підтримувати у складних ситуаціях і поважати.

Ніхто не полюбить вас так, як ви самі / Фото Pexels

Невдач не уникнути

Будь-який шлях складається з перемог і невдач. Неможливо завжди бути на вершині успіху, інколи доводиться падати, робити помилки, розв'язувати складні проблеми. Але це все – новий досвід, і саме так потрібно ставитись до чорних смуг у своєму житті.

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Гроші нічого не значать

Звісно, великі статки – це показник того, що ви вмієте заробляти на своїх навичках, і в цьому немає нічого поганого. Проте не варто на них зациклюватись: гроші стають лише посередником, шляхом до речей, що роблять нас щасливими.Самі по собі вони не роблять вас гіршою чи кращою людиною, харизматичною красунею чи невдахою. Набагато важливішим є внутрішнє наповнення: наші емоції, спогади, яскраві події та люди.

Гроші не роблять з вас погану чи хорошу людину / Фото Pexels

Не все залежить від нас

Існують непереборні обставити – і з цим також потрібно змиритись. Комусь просто не пощастило, когось – спіткала важка хвороба, комусь не вистачило внутрішніх сил для того, щоб дійти до мети. Інколи варто прийняти життєві повороти і шукати виходи з тієї ситуації, що склалась, а не винуватити у всьому себе, інших людей чи Бога. Так ви нікому не допоможете.