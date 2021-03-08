Как бы вы не пытались избегать некоторых неприятных мыслей, рано или поздно их придется принять, чтобы в конце концов жизнь стала проще. К кому-то это приходит с опытом и ошибками, мы же предлагаем узнать о них заранее.

Людей часто тревожат мысли о том, что о них думаю другие, как достичь желаемого, где искать свое место. Правда бывает жесткой, однако именно она поможет относиться проще к некоторым вещам и наконец выдохнуть. Вот 10 важных жизненных истин, которые следует принять каждому. Возможно, что-то из этого уже приходило вам в голову?

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Много работать – не то же, что быть продуктивным

Продуктивный человек не пытается загрузить себя как можно большим количеством дел, чтобы создать видимость занятости. Он умеет расставлять приоритеты, делать меньше, но качественнее и обращать внимание на те дела, которые действительно ведут к цели. Присмотритесь, возможно, вы могли бы вычеркнуть несколько из ваших ежедневных занятий и освободить время для родных и заботы о себе.

Занятость – это еще не продуктивность / Фото freepik

Невозможно нравиться всем

Как бы нам этого не хотелось. На свете столько мировоззрений и мнений, сколько и людей. Поэтому не стоит пытаться угодить каждому человеку, который попадается на вашем пути, подстраиваться под него и меняться. Вместо этого ищите опору в себе, развивайте свою индивидуальность и личные границы.

Талант – это еще не все

Мало родиться гениальным человеком с чрезвычайными склонностями к музыке, предпринимательства или математики. Нужно еще и настойчиво и регулярно в себе этот талант развивать, работать над ним. Сколько в мире "непризнанных гениев", которые ждали того самого просветления и вдохновения? Не повторяйте их судьбу, а берите все в свои руки.

Развивайте свои таланты / Фото Pexels

В мире все слишком быстро меняется

То, что сегодня было на пике популярности, может оказаться на дне. Вчера вы еще были экспертом в своей области, а сегодня уже появились новые лица и методики, которые сбивают с толку. Чем раньше вы это примете, тем проще будет приспосабливаться и не переживать стресс из-за сопротивления.

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Люди меняются

Оглянитесь на несколько лет назад: вы уже совсем не тот человек, которым были раньше. Вы находите новые знакомства, приобретаете новый опыт, переживаете новые эмоции. И все это формирует нового человека. Для кого-то эта истина будет приятным открытием, а для кого-то – толчком задуматься, каким он был раньше и что в нем изменилось.

Некоторые люди остаются только в наших воспоминаниях / Фото Pexels

Это кстати, касается и других. Со временем наши пути с другими людьми могут расходиться по той же причине: мы уже не такие, какими были в 16 лет.

Никто не обязан тебя любить

Больно, но факт. Единственный человек, который с тобой от начала и до конца – ты сама. Только мы сами знаем, что нам действительно нужно и можем по-настоящему себя прощать. Поэтому так важно строить гармоничные отношения с собой, уметь себя поддерживать в сложных ситуациях и уважать.

Никто не полюбит вас так, как вы сами / Фото Pexels

Неудач не избежать

Любой путь состоит из побед и неудач. Невозможно всегда быть на вершине успеха, иногда приходится падать, делать ошибки, решать сложные проблемы. Но это все – новый опыт, и именно так нужно относиться к черных полос в жизни.

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Деньги ничего не значат

Конечно, большое состояние – это показатель того, что вы умеете зарабатывать на своих навыках, и в этом нет ничего плохого. Однако не стоит на них зацикливаться: деньги становятся лишь посредником, путем к вещам, которые делают нас счастливыми. Сами по себе они не делают вас хуже или лучше, харизматичной красавицей или неудачником. Гораздо важнее внутреннее наполнение: наши эмоции, воспоминания, яркие события и люди.

Деньги не делают из вас плохой или хорошего человека / Фото Pexels

Не все зависит от нас

Существуют непреодолимые обстоятельства – и с этим тоже нужно смириться. Кому-то просто не повезло, кого-то – постигла тяжелая болезнь, кому-то не хватило внутренних сил для того, чтобы дойти до цели. Иногда стоит принять жизненные повороты и искать выходы из сложившейся ситуации, а не винить во всем себя, других людей или Бога. Так вы никому не поможете.