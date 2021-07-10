Задоволені гості готелів поділились в мережі деталями в готелях, які їх дуже приємно здивували. Вбудований годинник у душовій кабінці чи лампа біля ліжок, яка може світити лише на половину – і це ще далеко не всі приклади дрібниць в готелях, які точно піклуються про зручність своїх відвідувачів.

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Дотягнутись до полиці можна як зовні, так і зсередини

Фото Reddit achilliesFriend

Насадка для душу, яка дозволяє встановити точну температуру води

Фото Reddit JabberVapor

Вбудований в душову кабіну цифровий годинник

Фото Reddit gabe840

Лампа, яка може світити лише на одне ліжко

Фото Reddit Фото Imgur bartholomew

Рушник чорного кольору спеціально для того, щоб знімати макіяж

Фото Reddit WantedDadorAlive

До теми Деталі мають значення: 10+ порівнянь, які вражають своєю різницею

Дзеркало, яке запотіває всюди, крім прямокутника на рівні очей

Фото Reddit AttaBoyGaryyy

Світло вимикається за допомогою мотузочки над ліжком

Фото Reddit PizzaOrTacos

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Жалюзі, які відкриваються і зверху і знизу

Фото Reddit dm19925

Отвір у душовій кабінці, щоб увімкнути воду до того, як заходити всередину

Фото Reddit IBeBobbyBoulders

Маленький світильник для читання, вбудований просто у ліжко

Фото Reddit ag408

Безпровідна зарядка для телефону на стіні готельного номера

Фото Reddit Wet-Popcorn

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Фото Reddit Phydeaux

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Фото Reddit thatnurseCT