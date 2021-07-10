Довольные гости отелей поделились в сети деталями в гостиницах, которые их очень приятно удивили. Встроенные часы в душевой кабинке или лампа тумбочки, которая может светить только на половину – и это еще далеко не все примеры мелочах в отелях, которые точно заботятся об удобстве своих посетителей.

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Дотянуться до полки можно как снаружи, так и изнутри

Фото Reddit achilliesFriend

Насадка для душа, которая позволяет установить точную температуру воды

Фото Reddit JabberVapor

Встроенный в душевую кабину цифровые часы

Фото Reddit gabe840

Лампа, которая может светить только на одну кровать

Фото Reddit фото Imgur bartholomew

Полотенце черного цвета специально для того, чтобы снимать макияж

Фото Reddit WantedDadorAlive

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Зеркало, которое запотевает везде, кроме прямоугольника на уровне глаз

Фото Reddit AttaBoyGaryyy

Свет выключается с помощью веревочки над кроватью

Фото Reddit PizzaOrTacos

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Жалюзи, которые открываются и сверху и снизу

Фото Reddit dm19925

Отверстие в душевой кабинке, чтобы включить воду до того, как заходить внутрь

Фото Reddit IBeBobbyBoulders

Маленький светильник для чтения, встроенный прямо в кровать

Фото Reddit ag408

Беспроводная зарядка для телефона на стене гостиничного номера

Фото Reddit Wet-Popcorn

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Вместо пластиковой карточки-ключа – маленький деревянный кружочек

Фото Reddit Phydeaux

Ванная комната в отеле сделана в стиле бассейна