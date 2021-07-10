Продумано до дрібниць: 10+ крутих деталей в готелях, які змушують повертатись знову
Джерело:24 канал
Коли ми бронюємо номер в готелі, то очікуємо комфорту і якісного обслуговування. Деякі готелі йдуть ще далі й вигадують все нові й нові способи догодити своїм відвідувачам, які вас здивують. Після такої турботи гості неодмінно навідаються до готелю ще раз!
Задоволені гості готелів поділились в мережі деталями в готелях, які їх дуже приємно здивували. Вбудований годинник у душовій кабінці чи лампа біля ліжок, яка може світити лише на половину – і це ще далеко не всі приклади дрібниць в готелях, які точно піклуються про зручність своїх відвідувачів.
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Дотягнутись до полиці можна як зовні, так і зсередини
Фото Reddit achilliesFriend
Насадка для душу, яка дозволяє встановити точну температуру води
Фото Reddit JabberVapor
Вбудований в душову кабіну цифровий годинник
Фото Reddit gabe840
Лампа, яка може світити лише на одне ліжко
Фото Reddit Фото Imgur bartholomew
Рушник чорного кольору спеціально для того, щоб знімати макіяж
Фото Reddit WantedDadorAlive
До теми Деталі мають значення: 10+ порівнянь, які вражають своєю різницею
Дзеркало, яке запотіває всюди, крім прямокутника на рівні очей
Фото Reddit AttaBoyGaryyy
Світло вимикається за допомогою мотузочки над ліжком
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Жалюзі, які відкриваються і зверху і знизу
Фото Reddit dm19925
Отвір у душовій кабінці, щоб увімкнути воду до того, як заходити всередину
Фото Reddit IBeBobbyBoulders
Маленький світильник для читання, вбудований просто у ліжко
Фото Reddit ag408
Безпровідна зарядка для телефону на стіні готельного номера
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