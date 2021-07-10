Продумано до дрібниць: 10+ крутих деталей в готелях, які змушують повертатись знову

11:08

Коли ми бронюємо номер в готелі, то очікуємо комфорту і якісного обслуговування. Деякі готелі йдуть ще далі й вигадують все нові й нові способи догодити своїм відвідувачам, які вас здивують. Після такої турботи гості неодмінно навідаються до готелю ще раз!