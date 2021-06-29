10+ кумедних парубоцьких вечірок, які наречений нескоро забуде

Жодна вечірка у житті не зрівняється зі славнозвісними парубоцькими вечірками. Такі вечори наречений і його друзі потім роками згадують зі сміхом або й і з соромом. А деякі історії з них навіть можуть конкурувати з фільмом "Похмілля у Вегасі".

Герої цих фото доводять: для крутої парубоцької вечірки зовсім не потрібні стриптизерки та ріки алкоголю. Достатньо лише трохи шалених друзів, які втілять усі найбожевільніші сценарії для вечірок. Ось добірка найбільш оригінальних парубоцьких вечірок, які лише можна уявити!

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Наречений захотів вечірку у стилі "Маріо"

Фото Reddit JustLoitering

Хлопці відтворили знамениту "Таємну вечерю"

Фото Reddit 3dstevie

Команда смурфиків на парубоцькій вечірці

Фото інстаграм nedhoulton

Наречений просто не хотів, щоб на вечірці були стриптизерки

Фото Reddit Cooltoon

Хлопці влаштували другу вечірку-сюрприз у стилі вікінгів, у старому шотландському замку

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO

Фото Reddit itsgremlin

"Мій друг просто заснув у казино в Лас-Вегасі. Це 100% правда"

Фото Reddit ehowardhunt

На що вистачило фантазії, у те й вдягнулись

Фото інстаграм kiamoini_pt

Вечірка пройшла добре, це коли хтось намагається зарядити гаманець

Фото Imgur

Цікаво Як живеться людям із високим зростом: кумедні фото

"Мій друг схожий на містера Біна, тому на парубоцьку вечірку ми прийшли у такому образі"

Фото Reddit sixseasonsandaboobie

Операція порятунку

На парубоцькій вечірці хлопці випадково натрапили на покинутих цуценят і забрали їх собі.

Фото Фейсбук Trevor Jennings

Друг на вечірці заснув у такій позі

Фото Imgur

Хлопці прийшли на вечірку на стилі

Фото інстаграм _paradigm_

До теми 10 простих способів знайти нових друзів у дорослому віці

Вечірка для одного

Хлопцю не пощастило – у всіх його друзів скасували рейси, і вони не змогли прилетіти на його останній холостяцький вечір. Проте він не розгубився і пройшов всю програму холостяцької вечірки сам.

Фото інстаграм chicagoforone