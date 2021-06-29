Герои этих фото доказывают: для крутого мальчишника вовсе не нужны стриптизерши и реки алкоголя. Достаточно лишь немного безумных друзей, которые воплотят все безумные сценарии для вечеринок. Вот подборка самых оригинальных мальчишников, которые только можно представить!

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Жених захотел вечеринку в стиле "Марио"

Фото Reddit JustLoitering

Ребята воссоздали знаменитую "Тайную вечерю"

Фото Reddit 3dstevie

Команда смурфиков на мальчишнике

Фото инстаграм nedhoulton

Жених просто не хотел, чтобы на вечеринке стриптизерши

Фото Reddit Cooltoon

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Ребята устроили другу вечеринку-сюрприз в стиле викингов, в старом шотландском замке

Фото Reddit itsgremlin

"Мой друг просто заснул в казино в Лас-Вегасе. Это 100% правда"

Фото Reddit ehowardhunt

На что хватило фантазии, в то и оделись

Фото инстаграм kiamoini_pt

Вечеринка прошла хорошо, это когда кто-то пытается зарядить кошелек

фото Imgur

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"Мой друг похож на мистера Бина, поэтому на мальчишник мы пришли в таком виде"

Фото Reddit sixseasonsandaboobie

Операция спасения

На мальчишнике ребята случайно наткнулись на заброшенных щенков и забрали их себе.

Фото Фейсбук Trevor Jennings

Друг на вечеринке заснул в такой позе

фото Imgur

Ребята пришли на вечеринку на стиле

Фото инстаграм _paradigm_

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Вечеринка для одного

Парню не повезло – у всех его друзей отменили рейсы, и они не смогли прилететь на его последний холостяцкий вечер. Однако он не растерялся и прошел всю программу мальчишника сам.