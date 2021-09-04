Подивившись на ці фотографії, можна припустити, що люди страшенно розчарувалися після таких невдалих страв. Але ні: вони просто посміялися та замовили собі щось смачненьке або ж пішли прокачувати свої кулінарні вміння.
Цікаво Чарівно та атмосферно: незабутня вечірка ELLE у Центрі культури вина SHABO
Просто тортик на день народження
Фото Reddit aant85
"Не вірила, що пекти макаруни – це важко!"
Фото Reddit ismiruna
Лячно!
Фото Reddit JustAnotherElsen
Це мав бути лимонний чай...
Фото Reddit Unusual-Tone-2974
"Мій шоколадний торт. Випадково засипала не чашку борошна, а ложку"
Фото Reddit Ryabsui
Стейк трішки не вдався
Фото Reddit Makewayfornoddynoddy
Це мало бути печиво з шоколадними крихтами. Але всі крихти з’їла сестра, поки дівчата все готували
Фото Reddit noopthenobody
Щось пішло не так...
Фото Reddit 0Spryth0
"Хотіла спекти тортик. Не можу зрозуміти, що сталося"
Фото Reddit CoconutRubbish667
Це мав бути хліб, але кухар трішки перестарався
Фото Reddit DinkyGhost