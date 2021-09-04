Посмотрев на эти фотографии, можно предположить, что люди очень разочаровались после таких неудачных блюд. Но нет: они просто посмеялись и заказали себе что-нибудь вкусненькое или пошли прокачивать свои кулинарные умения.

Интересно Очаровательно и атмосферно: незабываемая вечеринка ELLE в Центре культуры вина SHABO

Просто тортик на день рождения

Фото Reddit aant85

«Не верила, что печь макаруны – это трудно!"

Фото Reddit ismiruna

Страшно!

Фото Reddit JustAnotherElsen

Это должен был быть лимонный чай...

Фото Reddit Unusual-Tone-2974

"Мой шоколадный торт. Случайно засыпала не чашку муки, а ложку"

Фото Reddit Ryabsui

Стейк немного не удался

Фото Reddit Makewayfornoddynoddy

Это должно было быть печенье с шоколадными крошками. Но все крошки съела сестра, пока девушки готовили

Фото Reddit noopthenobody

Что-то пошло не так...

Фото Reddit 0Spryth0

"Хотела испечь тортик. Не могу понять, что случилось"

Фото Reddit CoconutRubbish667

Это должен был быть хлеб, но немного не получилось

Фото Reddit DinkyGhost