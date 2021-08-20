Експериментувати зі своєю зовнішністю – це дійсно дуже цікаво. Саме так ви зможете розкрити себе зовсім з іншого боку, що частенько дає хороший плюс до впевненості. Ну і не дарма хтось-колись сказав фразу, яка стала крилатою. Хто не ризикує, той не п’є шампанського!

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Який красивий колір!

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Різниця в 9 місяців

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"Нарешті я це зробила. Для мене це дуже великі зміни!"

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Вау!

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Дівчина переживала, але таки змінила собі зачіску. І їй справді личить!

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Хлопець був незадоволений своїм виглядом, тому почав робити легенький макіяж

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Оце так!

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Хлопець купив перуку, з якою почуває себе значно впевненіше. Він займається косплеями

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Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

"Тепер ми в формі!"

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Чоловік дуже хотів відростити волосся. Його реально не впізнати

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