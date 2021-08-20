Експериментувати зі своєю зовнішністю – це дійсно дуже цікаво. Саме так ви зможете розкрити себе зовсім з іншого боку, що частенько дає хороший плюс до впевненості. Ну і не дарма хтось-колись сказав фразу, яка стала крилатою. Хто не ризикує, той не п’є шампанського!
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Який красивий колір!
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Різниця в 9 місяців
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"Нарешті я це зробила. Для мене це дуже великі зміни!"
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Вау!
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Дівчина переживала, але таки змінила собі зачіску. І їй справді личить!
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Хлопець був незадоволений своїм виглядом, тому почав робити легенький макіяж
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Оце так!
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Хлопець купив перуку, з якою почуває себе значно впевненіше. Він займається косплеями
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"Тепер ми в формі!"
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Чоловік дуже хотів відростити волосся. Його реально не впізнати
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