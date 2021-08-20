Экспериментировать со своей внешностью – это действительно очень интересно. Именно так вы сможете раскрыть себя совсем с другой стороны, что зачастую дает хороший плюс к уверенности. Ну и не зря кто-то когда-то сказал фразу, которая стала крылатой. Кто не рискует, тот не пьет шампанского!

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Какой красивый цвет!

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Разница в 9 месяцев

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"Наконец-то я это сделала. Для меня это очень большие перемены!"

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Вау!

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Девушка переживала, но все-таки поменяла себе прическу. И ей действительно идет!

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Парень был недоволен своим видом, поэтому начал делать легкий макияж

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Вот это да!

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Парень купил парик, с которым чувствует себя значительно увереннее. Он занимается косплеями

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Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

"Теперь мы в форме!"

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Мужчина очень хотел отрастить волосы. Его реально не узнать

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