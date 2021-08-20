Экспериментировать со своей внешностью – это действительно очень интересно. Именно так вы сможете раскрыть себя совсем с другой стороны, что зачастую дает хороший плюс к уверенности. Ну и не зря кто-то когда-то сказал фразу, которая стала крылатой. Кто не рискует, тот не пьет шампанского!
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Какой красивый цвет!
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Разница в 9 месяцев
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"Наконец-то я это сделала. Для меня это очень большие перемены!"
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Вау!
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Девушка переживала, но все-таки поменяла себе прическу. И ей действительно идет!
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Парень был недоволен своим видом, поэтому начал делать легкий макияж
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Вот это да!
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Парень купил парик, с которым чувствует себя значительно увереннее. Он занимается косплеями
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"Теперь мы в форме!"
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Мужчина очень хотел отрастить волосы. Его реально не узнать
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