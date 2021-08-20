10 людей, які наважилися повністю змінити свій імідж: цікаві перевтілення

20:09

Наважитися на зміни часто буває дуже складно! У таких випадках варто просто відкинути всі сумніви і зробити те, що так давно хотілося: підкоротити волосся, помалювати його у зовсім інший колір, запустити бороду чи зробити взагалі щось дуже нестандартне.