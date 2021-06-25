Ці люди ризикнули повністю змінити свою зачіску. І знаєте, вийшло справді фантастично. Якщо ви збираєтеся наважитися на такий експеримент – не бійтеся і дійте! Головне обрати ту зачіску, яка вам сподобається.
Цікаво Побачити Париж та Мальдіви без виїзду за кордон: 5 місць в Україні, де ви ще не бували
Обидві зачіски виглядають дуже круто!
Фото Reddit erviniumd
Ну значно краще!
Фото Reddit BigBoard3
Стильно!
Фото Reddit UncouthRuffian
"А я спробував підстригти себе сам"
Фото Reddit rfkannen
Вау!
Фото Reddit daynach
Оце так перевтілення!
Фото Reddit beardarmor
Красиво вийшло!
Фото Imgur jaxposts
Погодьтесь, нова зачіска личить цьому хлопцю
Фото Reddit brettzkyyy
Ризикнула – і не пошкодувала
Фото Reddit PersistentHobbler
Цікаво Дочка переплутала батька із принцом Гаррі: вони неймовірно схожі
Красиво!
Фото Reddit mosaico_fluido