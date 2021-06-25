Ці люди ризикнули повністю змінити свою зачіску. І знаєте, вийшло справді фантастично. Якщо ви збираєтеся наважитися на такий експеримент – не бійтеся і дійте! Головне обрати ту зачіску, яка вам сподобається.

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Обидві зачіски виглядають дуже круто!

Фото Reddit erviniumd

Ну значно краще!

Фото Reddit BigBoard3

Стильно!

Фото Reddit UncouthRuffian

"А я спробував підстригти себе сам"

Фото Reddit rfkannen

Вау!

Фото Reddit daynach

Оце так перевтілення!

Фото Reddit beardarmor

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Красиво вийшло!

Фото Imgur jaxposts

Погодьтесь, нова зачіска личить цьому хлопцю

Фото Reddit brettzkyyy

Ризикнула – і не пошкодувала

Фото Reddit PersistentHobbler

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Красиво!

Фото Reddit mosaico_fluido