Эти люди рискнули полностью поменять свою прическу. И знаете, получилось действительно очень круто. Если вы собираетесь решиться на такой эксперимент – не бойтесь и действуйте! Главное выбрать ту прическу, которая вам понравится.
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Обе прически выглядят очень круто!
Фото Reddit erviniumd
Ну значительно лучше!
Фото Reddit BigBoard3
Стильно!
Фото Reddit UncouthRuffian
"А я попытался подстричь себя сам"
Фото Reddit rfkannen
Вау!
Фото Reddit daynach
Вот это перевоплощение!
Фото Reddit beardarmor
Красиво получилось!
Фото Imgur jaxposts
Согласитесь, новая прическа подходит этому парню
Фото Reddit brettzkyyy
Рискнула – и не пожалела
Фото Reddit PersistentHobbler
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Красиво!
Фото Reddit mosaico_fluido