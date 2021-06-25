10 людей, які наважилися кардинально змінити зачіску: круті перевтілення
Джерело:Reddit
Дивовижно, як нова зачіска може кардинально перевтілити людину. Один похід до перукаря – і ви вже виглядаєте зовсім по-іншому.
Ці люди ризикнули повністю змінити свою зачіску. І знаєте, вийшло справді фантастично. Якщо ви збираєтеся наважитися на такий експеримент – не бійтеся і дійте! Головне обрати ту зачіску, яка вам сподобається.
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Обидві зачіски виглядають дуже круто!
Фото Reddit erviniumd
Ну значно краще!
Фото Reddit BigBoard3
Стильно!
Фото Reddit UncouthRuffian
"А я спробував підстригти себе сам"
Фото Reddit rfkannen
Вау!
Фото Reddit daynach
Оце так перевтілення!
Фото Reddit beardarmorДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Красиво вийшло!
Фото Imgur jaxposts
Погодьтесь, нова зачіска личить цьому хлопцю
Фото Reddit brettzkyyy
Ризикнула – і не пошкодувала
Фото Reddit PersistentHobbler
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Красиво!
Фото Reddit mosaico_fluido