Навіщо йти на болючу процедуру видалення татуювання, якщо можна просто оновити малюнок. Багато людей користувалися цим лайфхаком і були дуже задоволеними. До слова, саме так можна позбутися від невдалих тату, на які соромно дивитися з роками.
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран
Освіжили татуювання
Фото інстаграм tattoosbyemma
Красиве чорне дзеркало!
Фото інстаграм grita_official
Це вже значно краще!
Фото інстаграм qorntattoo
А ось і павутинка!
Фото інстаграм spooky.pookie
Вау!
Фото інстаграм zitten_tattoo
Нічого собі!
Фото інстаграм mongotattoo
Класно попрацювали з кольорами
Фото інстаграм missmaelaroux
Раніше лимон важко було роздивитися
Фото інстаграм giokay
Пташка ожила
Фото інстаграм massielwalker.tattoo
Красиво!
Фото інстаграм blago.tattoo