Навіщо йти на болючу процедуру видалення татуювання, якщо можна просто оновити малюнок. Багато людей користувалися цим лайфхаком і були дуже задоволеними. До слова, саме так можна позбутися від невдалих тату, на які соромно дивитися з роками.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Освіжили татуювання

Фото інстаграм tattoosbyemma

Красиве чорне дзеркало!

Фото інстаграм grita_official

Це вже значно краще!

Фото інстаграм qorntattoo

А ось і павутинка!

Фото інстаграм spooky.pookie

Вау!

Фото інстаграм zitten_tattoo

Нічого собі!

Фото інстаграм mongotattoo

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Класно попрацювали з кольорами

Фото інстаграм missmaelaroux

Раніше лимон важко було роздивитися

Фото інстаграм giokay

Пташка ожила

Фото інстаграм massielwalker.tattoo

Красиво!

Фото інстаграм blago.tattoo