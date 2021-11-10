Зачем идти на неприятную процедуру удаления татуировки, если можно просто обновить рисунок. Многие люди пользовались этим лайфхаком и были очень довольны. К слову, именно так можно избавиться от неудачных татуировок, на которые стыдно смотреть с годами.
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран
Освежили татуировку
Фото инстаграм tattoosbyemma
Красивое черное зеркало!
Фото инстаграм grita_official
Это уже гораздо лучше!
Фото инстаграм qorntattoo
А вот и паутинка!
Фото инстаграм spooky.pookie
Вау!
Фото инстаграм zitten_tattoo
Ничего себе!
Фото инстаграм mongotattoo
Класно поработали над цветами
Фото инстаграм missmaelaroux
Раньше лимон тяжело было рассмотреть
Фото инстаграм giokay
Птичка ожила
Фото инстаграм massielwalker.tattoo
Красиво!
Фото инстаграм blago.tattoo