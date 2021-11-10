Зачем идти на неприятную процедуру удаления татуировки, если можно просто обновить рисунок. Многие люди пользовались этим лайфхаком и были очень довольны. К слову, именно так можно избавиться от неудачных татуировок, на которые стыдно смотреть с годами.

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Освежили татуировку

Фото инстаграм tattoosbyemma

Красивое черное зеркало!

Фото инстаграм grita_official

Это уже гораздо лучше!

Фото инстаграм qorntattoo

А вот и паутинка!

Фото инстаграм spooky.pookie

Вау!

Фото инстаграм zitten_tattoo

Ничего себе!

Фото инстаграм mongotattoo

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Класно поработали над цветами

Фото инстаграм missmaelaroux

Раньше лимон тяжело было рассмотреть

Фото инстаграм giokay

Птичка ожила

Фото инстаграм massielwalker.tattoo

Красиво!

Фото инстаграм blago.tattoo