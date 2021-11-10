10 людей, які оригінально оновили старе татуювання: цікаві фото
Джерело:Інстаграм
Як часто кажуть, татуювання – це на все життя. А що тоді робити, якщо з роками малюнок просто перестане подобатися чи банально набридне? Виявляється, це зовсім не проблема!
Навіщо йти на болючу процедуру видалення татуювання, якщо можна просто оновити малюнок. Багато людей користувалися цим лайфхаком і були дуже задоволеними. До слова, саме так можна позбутися від невдалих тату, на які соромно дивитися з роками.
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Освіжили татуювання
Фото інстаграм tattoosbyemma
Красиве чорне дзеркало!
Фото інстаграм grita_official
Це вже значно краще!
Фото інстаграм qorntattoo
А ось і павутинка!
Фото інстаграм spooky.pookie
Вау!
Фото інстаграм zitten_tattoo
Нічого собі!
Фото інстаграм mongotattooДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Класно попрацювали з кольорами
Фото інстаграм missmaelaroux
Раніше лимон важко було роздивитися
Фото інстаграм giokay
Пташка ожила
Фото інстаграм massielwalker.tattoo
Красиво!
Фото інстаграм blago.tattoo