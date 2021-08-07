У добірці цих вражаючих фото люди, які припинили постійно вирівнювати волосся і нарешті прийняли свою природну красу. І недарма, адже кучерики пасують їм набагато більше – переконайтесь самі.
Читайте також Вечеря з вином: ігристе SHABO Speсial Edition Brut і севіче
Різниця – всього рік
Фото Reddit zakiyyahpetersen_
"Не можу повірити, що раніше я хотіла довге і пряме волосся, а не коротке й кучеряве!"
Фото Reddit rebelprincessofmars
"Я пройшла шлях від перепаленого рудого волосся до природних кучерів"
Фото Reddit Frostyarn
Трансформація довжиною у 4 роки
Фото Reddit capslockramen
"Це перший раз, коли мої кучері почуваються добре".
Фото Reddit mustachiopotato
"Відрізала волосся і з того часу не поверталась до прямого".
Фото Reddit rbatista92
"Сьогодні 3 роки того часу, як я стала більш розслабленою"
Фото Reddit shelswirly
"Пройшов рік після того, як я нарешті відмовилась від хімічного випрямлення волосся і прийняла свої кучері".
Фото Reddit jynxypanda
"Вперше помив волосся за "кудрявим методом". Я й не думав, що воно може бути таким!"
Фото Reddit Clintlicious
1 рік, а який прогрес
Фото Reddit CaptnBoots
"Я вирішила повернутись до кучерів на своє весілля"
Фото Reddit cart_adcock
Завжди мала кучеряве волосся, але нарешті полюбила його
Фото Reddit lovelyanxious