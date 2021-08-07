У добірці цих вражаючих фото люди, які припинили постійно вирівнювати волосся і нарешті прийняли свою природну красу. І недарма, адже кучерики пасують їм набагато більше – переконайтесь самі.

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Різниця – всього рік

Фото Reddit zakiyyahpetersen_

"Не можу повірити, що раніше я хотіла довге і пряме волосся, а не коротке й кучеряве!"

Фото Reddit rebelprincessofmars

"Я пройшла шлях від перепаленого рудого волосся до природних кучерів"

Фото Reddit Frostyarn

Трансформація довжиною у 4 роки

Фото Reddit capslockramen

"Це перший раз, коли мої кучері почуваються добре".

Фото Reddit mustachiopotato

"Відрізала волосся і з того часу не поверталась до прямого".

Фото Reddit rbatista92

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"Сьогодні 3 роки того часу, як я стала більш розслабленою"

Фото Reddit shelswirly

"Пройшов рік після того, як я нарешті відмовилась від хімічного випрямлення волосся і прийняла свої кучері".

Фото Reddit jynxypanda

"Вперше помив волосся за "кудрявим методом". Я й не думав, що воно може бути таким!"

Фото Reddit Clintlicious

1 рік, а який прогрес

Фото Reddit CaptnBoots

"Я вирішила повернутись до кучерів на своє весілля"

Фото Reddit cart_adcock

Завжди мала кучеряве волосся, але нарешті полюбила його

Фото Reddit lovelyanxious