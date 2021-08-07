В подборке этих впечатляющих фото люди, которые прекратили постоянно выравнивать волосы и наконец приняли свою естественную красоту. И недаром, ведь кудряшки подходят им гораздо больше – убедитесь сами.
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Разница всего год
Фото Reddit zakiyyahpetersen_
"Не могу поверить, что раньше я хотела длинные и прямые волосы, а не короткие и вьющиеся!"
Фото Reddit rebelprincessofmars
"Я прошла путь от пережженных рыжих волос до естественных кудрей"
Фото Reddit Frostyarn
Трансформация длиной в 4 года
Фото Reddit capslockramen
"Это первый раз, когда мои кудри чувствуют себя хорошо".
Фото Reddit mustachiopotato
"Отрезала волосы и с тех пор не возвращалась к прямым"
Фото Reddit rbatista92
"Сегодня 3 года с того времени, как я стала более расслабленной"
Фото Reddit shelswirly
"Прошел год после того, как я наконец отказалась от химического выпрямления волос и приняла свои кудри".
Фото Reddit jynxypanda
"Впервые помыл волосы по "кудрявому методу". Я и не думал, что оно может быть таким!"
Фото Reddit Clintlicious
1 год, а какой прогресс
Фото Reddit CaptnBoots
"Я решила вернуться к кудрям на свадьбу"
Фото Reddit cart_adcock
Всегда имела вьющиеся волосы, но наконец полюбила их
Фото Reddit lovelyanxious