В подборке этих впечатляющих фото люди, которые прекратили постоянно выравнивать волосы и наконец приняли свою естественную красоту. И недаром, ведь кудряшки подходят им гораздо больше – убедитесь сами.

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Разница всего год

Фото Reddit zakiyyahpetersen_

"Не могу поверить, что раньше я хотела длинные и прямые волосы, а не короткие и вьющиеся!"

Фото Reddit rebelprincessofmars

"Я прошла путь от пережженных рыжих волос до естественных кудрей"

Фото Reddit Frostyarn

Трансформация длиной в 4 года

Фото Reddit capslockramen

"Это первый раз, когда мои кудри чувствуют себя хорошо".

Фото Reddit mustachiopotato

"Отрезала волосы и с тех пор не возвращалась к прямым"

Фото Reddit rbatista92

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"Сегодня 3 года с того времени, как я стала более расслабленной"

Фото Reddit shelswirly

"Прошел год после того, как я наконец отказалась от химического выпрямления волос и приняла свои кудри".

Фото Reddit jynxypanda

"Впервые помыл волосы по "кудрявому методу". Я и не думал, что оно может быть таким!"

Фото Reddit Clintlicious

1 год, а какой прогресс

Фото Reddit CaptnBoots

"Я решила вернуться к кудрям на свадьбу"

Фото Reddit cart_adcock

Всегда имела вьющиеся волосы, но наконец полюбила их