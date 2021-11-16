Деякі з героїв нашої добірки так розчарувалися в перукарях, що спробували самі себе підстригти. Що ж, краще б вони цього не робили… А декому просто не пощастило із людиною, яка їх стригла. Але навіщо тут переживати? Це волосся. На щастя, воно ще відросте! Головне, знову не повторити цих помилок…

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"Я дивився по відгуках, що це найкращий барбер (перукар) в місті"

Фото reddit Hiyokolo

Шкода жінку...

Фото reddit Paaulina_m

Магічна зачіска

Фото imgur NwabudikeMorgan

Машинка зламалася в ідеальний момент!

Фото reddit Scaulbylausis

Дівчина більше ніколи не буде сама себе стригти

Фото reddit omdubbeez

Дуже-дуже нерівно

Фото reddit hgmarieeee

Хлопець спробував підстригтися машинкою для бороди. Зате він щасливий!

Фото reddit Goldigger101

Ой...

Фото reddit dyeaspls

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"Я просила просто зробити мені гривку"

Фото reddit jezdenly

Це схоже на "шапочку" в грибів

Фото reddit -OutKast-