Деякі з героїв нашої добірки так розчарувалися в перукарях, що спробували самі себе підстригти. Що ж, краще б вони цього не робили… А декому просто не пощастило із людиною, яка їх стригла. Але навіщо тут переживати? Це волосся. На щастя, воно ще відросте! Головне, знову не повторити цих помилок…
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран
"Я дивився по відгуках, що це найкращий барбер (перукар) в місті"
Фото reddit Hiyokolo
Шкода жінку...
Фото reddit Paaulina_m
Магічна зачіска
Фото imgur NwabudikeMorgan
Машинка зламалася в ідеальний момент!
Фото reddit Scaulbylausis
Дівчина більше ніколи не буде сама себе стригти
Фото reddit omdubbeez
Дуже-дуже нерівно
Фото reddit hgmarieeee
Хлопець спробував підстригтися машинкою для бороди. Зате він щасливий!
Фото reddit Goldigger101
Ой...
Фото reddit dyeaspls
"Я просила просто зробити мені гривку"
Фото reddit jezdenly
Це схоже на "шапочку" в грибів
Фото reddit -OutKast-