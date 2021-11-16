Некоторые из героев нашей подборки так разочаровались в парикмахерах, что попытались сами себя подстричь. Что ж, лучше бы они этого не делали… А некоторым просто не повезло с человеком, который их стриг. Но зачем тут переживать? Это волосы. К счастью, они еще отрастут! Главное, снова не повторить эти ошибки...
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран
"Я смотрел по отзывам, что это лучший барбер (парикмахер) в городе"
Фото reddit Hiyokolo
Жаль женщину...
Фото reddit Paaulina_m
Магическая прическа
Фото imgur NwabudikeMorgan
Машинка сломалась в идеальный момент!
Фото reddit Scaulbylausis
Девушка больше никогда не будет сама себя стричь
Фото reddit omdubbeez
Очень-очень неровно
Фото reddit hgmarieeee
Парень попытался подстричься машинкой для бороды. Зато он счастлив!
Фото reddit Goldigger101
Ой...
Фото reddit dyeaspls
"Я просила просто сделать мне челку"
Фото reddit jezdenly
Это похоже на "шапочку" у грибов
Фото reddit -OutKast-