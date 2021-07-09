Люди з нашої добірки спеціально вирішили відтворити саме кумедні фотографії, які вони зробили давним давно. Оцініть ці світлини – вони дійсно неймовірні!
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А синочок вже не такий легкий
Фото imgur bonebowl
Ідеальне фото
Фото imgur bonebowl
Батько в чудовій формі!
Фото reddit Cradnee
Всі завжди не проти поспати
Фото reddit Zaptagious
Вжух – і ти вже дорослий
Фото reddit Aleztriplea
Це просто прекрасно!
Фото reddit AlexRudi
Дивіться, як змінився хлопець зліва
Фото reddit guilhasbranc0
Чарівно!
Фото reddit areowiel
Так гарно усміхаються
Фото reddit mablackspy
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А кошик вже замаленький
Фото reddit carltbowden