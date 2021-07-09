Люди з нашої добірки спеціально вирішили відтворити саме кумедні фотографії, які вони зробили давним давно. Оцініть ці світлини – вони дійсно неймовірні!

Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників

А синочок вже не такий легкий

Фото imgur bonebowl

Ідеальне фото

Фото imgur bonebowl

Батько в чудовій формі!

Фото reddit Cradnee

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Всі завжди не проти поспати

Фото reddit Zaptagious

Вжух – і ти вже дорослий

Фото reddit Aleztriplea

Це просто прекрасно!

Фото reddit AlexRudi

Дивіться, як змінився хлопець зліва

Фото reddit guilhasbranc0

Чарівно!

Фото reddit areowiel

Так гарно усміхаються

Фото reddit mablackspy

​Цікаво "Коханка" попередила дівчину, що хлопець їй зраджує: вона заховала лист

А кошик вже замаленький

Фото reddit carltbowden